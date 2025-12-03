Dicke Überraschung um NBA-Legende: "Werde nach Hause geschickt"

SID 03.12.2025 • 12:09 Uhr Nach einem verkorksten Saisonstart ziehen die Los Angeles Clippers Konsequenzen. Klublegende Chris Paul reagiert überrascht.

Die Los Angeles Clippers trennen sich nach nur zwei Monaten von Klublegende Chris Paul. Das geht aus einem Statement des NBA-Teams aus der Nacht zum Mittwoch hervor.

Der 40-Jährige, der erst vor zwei Wochen sein Karriereende nach der Saison verkündet hatte, reagierte überrascht: „Habe gerade herausgefunden, dass ich nach Hause geschickt werde“, schrieb der Basketballstar bei Instagram.

Denn was eigentlich ein würdiger Abschluss seiner großen Karriere werden sollte, wurde nun von den Clippers, die mit einer 5:16-Bilanz drastisch hinter den Erwartungen liegen, kurzerhand abgebrochen.

Clippers-Boss äußert sich zum Aus von Paul

„Niemand macht Chris für unsere unzureichende Leistung verantwortlich“, so Clippers-Basketballpräsident Lawrence Frank. „Es gibt viele Gründe, warum wir zu kämpfen hatten. Wir sind dankbar für den Einfluss, den er auf den Klub hatte.“

Der zwölfmalige Allstar und zukünftige Hall-of-Famer war bereits von 2011 bis 2017 für die Clippers aktiv gewesen. Zu Beginn dieser Saison kehrte er an die alte Wirkungsstätte zurück und ging als zweitältester Spieler der Liga nach LeBron James in seine 21. Saison.