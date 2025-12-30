Diagnose bei NBA-Superstar da: So lange fällt Jokic aus

Tobias Wiltschek 30.12.2025 • 17:54 Uhr NBA-Superstar Nikola Jokic wird den Denver Nuggets mehrere Wochen fehlen. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich aber nicht.

Glück im Unglück für Nikola Jokic! Der Superstar der Denver Nuggets hat sich im Spiel gegen die Miami Heat keinen Kreuzbandriss zugezogen.

Dies haben Untersuchungen am Knie des 30-Jährigen ergeben, wie NBA-Experte Shams Charania von ESPN berichtet. Demnach wurde beim Serben eine Überstreckung des linken Knies diagnostiziert. Jokic wird mindestens vier Wochen fehlen, hieß es weiter.

Das bedeutet, dass der Center im Februar wieder zurückkehren könnte. Mit einem Kreuzbandriss wäre der dreimalige MVP der NBA wohl für den Rest der Saison ausgefallen.

NBA: Jokic kollidiert mit Teamkollegen

Bei der deutlichen 123:147-Auswärtsniederlage bei den Heat war Jokic in der ersten Halbzeit unglücklich mit Teamkollege Spencer Jones kollidiert, der ihm in der Rückwärtsbewegung auf den linken Fuß trat.