NBA: OKC verspielt Sieg - Knicks-Serie endet

SID 20.12.2025 • 07:26 Uhr Oklahoma und Isaiah Hartenstein geben eine Führung spät aus der Hand. Dazu verliert New York nach sieben Siegen erstmals wieder.

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat einen sicher geglaubten Sieg bei den Minnesota Timberwolves in der letzten Minute verspielt. Beim 107:112 gab der Titelverteidiger um den deutsch-amerikanischen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein spät eine Führung aus der Hand.

40 Sekunden vor dem Spielende hatte OKC um den einmal mehr starken NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander (35 Punkte) noch geführt.

Für den Spitzenreiter der Western Conference war es die dritte Pleite in dieser Saison, die zweite in den vergangenen drei Spielen, nachdem Oklahoma zuletzt im NBA-Cup-Halbfinale gegen die San Antonio Spurs verloren hatte.

Hartenstein kam in der Nacht zu Samstag auf einen Punkt und zehn Rebounds. Anthony Edwards war mit 26 Punkten, zwölf Rebounds, drei Assists und zwei Blocks der beste Scorer der Timberwolves.

NBA: Siegesserie der New York Knicks endet

Ohne den deutschen Profi Ariel Hukporti (23) endete derweil auch die Siegesserie der New York Knicks. Nach sieben Erfolgen inklusive des NBA-Cup-Triumphs musste sich der Zweite der Eastern Conference im Madison Square Garden mit 107:116 gegen die Philadelphia 76ers geschlagen geben.

Anders als bei seinem Auftritt gegen die Indiana Pacers und dem Kurzeinsatz gegen die Spurs kam Hukporti diesmal nicht zu Spielzeit.

Nach der Niederlage im Cup-Finale führte Victor Wembanyama San Antonio zu einem 126:98 gegen die Atlanta Hawks. Der französische Starspieler, der nach einer Verletzungspause noch dosiert zum Einsatz kommt, erzielte in nur 21 Minuten 26 Punkte.