NBA: Nächster Rückschlag: Doch Schröder glänzt

SID 21.12.2025 • 07:26 Uhr Trotz 21 Punkten von Dennis Schröder rutscht Sacramento auf den letzten Platz im Westen ab. Orlando siegt in der Overtime.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Beim 93:98 gegen die Portland Trail Blazers war der Braunschweiger mit 21 Punkten Topscorer seines NBA-Teams, traf dabei sechs seiner 13 Versuche aus dem Feld.

Zudem kam Schröder, der erneut von der Bank startete, in 31 Minuten Spielzeit auf sechs Assists und fünf Rebounds. Sacramento steht mit einer Bilanz von 6:22 Siegen auf dem letzten Platz der Western Conference, neun der letzten zehn Spiele gingen verloren.

Die Orlando Magic feierten ohne ihr deutsches Trio einen wichtigen Overtime-Sieg. In Abwesenheit der verletzten Brüder Moritz und Franz Wagner und Europameister Tristan da Silva gewann Orlando bei Utah Jazz mit 128:127 nach Verlängerung. Bester Scorer war Guard Desmond Bane, dem mit seinem Korbleger 0,9 Sekunden vor Ende auch der entscheidende Wurf gelang, mit insgesamt 32 Punkten.