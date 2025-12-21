NBA: Skandal-Star rastet komplett aus und fliegt

SPORT1 21.12.2025 • 09:34 Uhr Draymond Green rastet mal wieder aus. Der Star der Warriors wird vom Spiel ausgeschlossen.

Golden States Skandal-Star Draymond Green hat sich erneut selbst aus dem Spiel genommen. In der Partie gegen die Phoenix Suns war für den Profi in der NBA vorzeitig Schluss nach einem Ausraster. In seiner Karriere hat er bereits eine sehr lange Akte an Verfehlungen angehäuft.

Als die Warriors zehn Punkte zurück, da blockte Green einen Versuch von Phoenix-Guard Collin Gillespie, Sekunden später traf Superstar Stephen Curry auf der Gegenseite einen Dreier - doch Green jubelte nicht über die Punkte seines Teams. Er rauschte mit voller Wucht in Gillespie hinein.

Green rastet total aus

Referee Pat Fraher gab sofort ein technisches Foul. Statt sich zu beruhigen, imitierte Green die „T“-Geste, verfolgte den Schiedsrichter bis zum Tisch und schrie weiter. Das unvermeidliche zweite „Tech“ folgte, ein Security-Team eskortierte ihn schließlich Richtung Kabine. Es ist seine erste Disqualifikation der Saison, aber bereits die 21. in der Regular-Season in seiner Karriere.

Ohne ihren Power Forward und defensiven Anker mussten die Warriors nun drei Viertel improvisieren - und gewann noch mit 119:116. Das Team hatte zuvor neun seiner vergangenen 14 Partien verloren.