NBA: Wagner-Gala im Krimi

Die Orlando Magic kehren dank Franz Wagner in die Erfolgsspur zurück. Im knappen Spiel gegen die Miami Heat trumpft der Deutsche auf.

Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der NBA schnell zurück in die Erfolgsspur gehievt. Der deutsche Basketball-Weltmeister präsentierte sich beim ebenso knappen wie wichtigen 106:105 gegen Miami Heat in hervorragender Form und steuerte 32 Punkte zum Sieg bei - zwei Tage zuvor hatte Orlando eine knappe Heimniederlage gegen die San Antonio Spurs (112:114) hinnehmen müssen.

Insgesamt hat Magic nun sieben der vergangenen neun Spiele gewonnen, durch den Sieg im Florida-Duell gegen Miami zogen Wagner und Co. am Rivalen vorbei und liegen mit 14 Siegen und 9 Niederlagen auf Rang vier der Eastern Conference.

NBA: Wagner stark, da Silva bleibt blass

Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam von der Bank und blieb mit fünf Punkten dieses Mal blass, Bruder Moritz Wagner fehlte noch, nähert sich nach seinem Kreuzbandriss aber dem Comeback.

Orlando und Miami sehen sich indes schon am Dienstag an gleicher Stelle wieder, das Spiel ist dann gleichzeitig ein Viertelfinale des NBA Cups.

Wagner lobt Comebacker: „Er hat großartig gespielt“

„Wir haben ein Play mehr gemacht als sie“, sagte Franz Wagner, es sei „wichtig, aus dem Spiel zu lernen. Wir spielen ja bald wieder gegen sie.“

Paolo Banchero, der sein Comeback nach zehn verpassten Spielen wegen einer Leistenverletzung gab, lobte der Berliner. „Er hat großartig gespielt“, meinte Wagner, „er muss natürlich erst wieder in seinen Rhythmus finden. Aber mir gefällt, wie er sich in unser Offensivspiel eingefügt und auch in der Defensive Akzente gesetzt hat. Ich freue mich für ihn.“

OKC marschiert auch ohne Hartenstein

Den bereits 14. Sieg in Folge feierte Oklahoma City Thunder mit einem 132:111 gegen die Dallas Mavericks, Isaiah Hartenstein fehlte dem Team dabei weiterhin verletzt.

Die Thunder sind mit 22 Siegen bei nur einer Niederlage das mit Abstand beste Team der Liga und stehen souverän an der Spitze der Western Conference.

Lakers kassieren ohne LeBron und Doncic Klatsche in Boston

Einer der Verfolger sind die Los Angeles Lakers (16:6), die beim 105:126 bei den Boston Celtics eine zuletzt seltene Niederlage hinnehmen mussten.

L.A. trat dabei ohne seine Topstars LeBron James (Rückenprobleme) und Luka Doncic (persönliche Gründe) an. Der Deutsche Maxi Kleber blieb in etwa 15 Minuten Spielzeit ohne Punkte.

Auf weitere Einsatzminuten kam indes Ariel Hukporti bei den New York Knicks. Im Madison Square Garden feierten die Gastgeber gegen die Utah Jazz ein 146:112.