NBA: Große Sorgen um Franz Wagner

Welt- und Europameister Franz Wagner droht in der NBA erneut eine Zwangspause. Wie schon vor einem Jahr erwischte es den Basketballstar von Orlando Magic Anfang Dezember, im Spiel bei den New York Knicks verletzte sich Wagner offenbar am linken Knie.
Große Sorgen um Franz Wagner
Noch ist unklar, wie schlimm es ist, der Berliner soll nach der Rückkehr nach Florida eingehend untersucht werden. Das teilte Orlando bei X mit.
Landsmann räumt Wagner ab
Wagner verletzte sich im ersten Viertel bei der Landung nach einem Reboundversuch unter dem Korb. Er wurde von Landsmann Ariel Hukporti unglücklich abgeräumt.
Der 24-Jährige hielt sich das Knie und konnte zunächst nicht selbstständig aufstehen. Die Franchise gab bekannt, dass der deutsche Nationalspieler nicht auf das Feld zurückkehren werde.
Wagner-Bruder vor Comeback
Wagners älterer Bruder Moritz hatte sich vor gut einem Jahr einem Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und die diesjährige EM verpasst. Der 28-Jährige steht kurz vor seinem Comeback bei Orlando.
Auf den Tag genau vor einem Jahr hatte der Klub mitgeteilt, dass Franz Wagner wegen einer Bauchmuskelverletzung ausfällt. Er fehlte seinem Team danach wochenlang.
