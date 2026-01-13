NBA: Franz Wagner hofft weiter auf Einsatz in Berlin

SID 13.01.2026 • 13:09 Uhr Am Donnerstag trifft der Welt- und Europameister Franz Wagner mit Orlando Magic in seiner Heimatstadt auf die Memphis Grizzlies.

Basketballstar Franz Wagner darf weiterhin auf sein Comeback beim NBA-Heimspiel in Berlin hoffen. „Mir geht es gut. Ich will heute ein gutes Training machen und gucken, wie der Fuß reagiert. Und dann hoffe ich, dass ich Donnerstag spielen kann“, sagte der Profi von Orlando Magic bei einer Pressekonferenz am Dienstag in der Hauptstadt.

Am Donnerstag (20.00 Uhr/Prime Video) trifft Orlando beim ersten Regular-Season-Spiel in Deutschland auf die Memphis Grizzlies.

Moritz Wagner feierte Comeback nach Kreuzbandriss

Franz Wagner hatte zuletzt wochenlang pausieren müssen, nachdem er sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen hatte.