NBA: Schröders Pleitenserie hält an

28.01.2026

Für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und seine Sacramento Kings hält der Negativlauf in der nordamerikanischen Basketball-Eliteliga NBA an. Bei den New York Knicks verlor Sacramento mit 87:103 und kassierte die sechste Niederlage nacheinander.

Schröder erwischte einen schlechten Abend. Der 32-Jährige kam lediglich auf vier Punkte, nur einer seiner acht Versuche aus dem Feld traf das Ziel, seine drei Drei-Punkte-Würfe schlugen fehl. Der deutsche Center Ariel Hukporti kam für New York, das nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase den dritten Sieg nacheinander feierte, nicht zum Einsatz.

NBA: Hartenstein fehlt weiter

Tabellarisch sieht es für die Sacramento Kings sowieso schon seit Längerem düster aus. Mit nur zwölf Siegen aus 48 Spielen belegen die Kings in der Western Conference derzeit den 14. und damit vorletzten Platz.

Meister Oklahoma City Thunder gelang nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge die Wende. Gegen die New Orleans Pelicans setzte sich der Titelverteidiger ohne den an der Wade verletzten deutschen Center Isaiah Hartenstein mit 104:95 durch.

Hartenstein fällt bereits seit einigen Wochen aus und hat in diesem Jahr noch kein Match absolvieren können.

