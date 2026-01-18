Top in Berlin, Flop in London: Orlando verliert Europa-Finale

SID 18.01.2026 • 20:40 Uhr Drei Tage nach dem rauschenden Deutschland-Gastspiel läuft für Orlando diesmal gegen die Grizzlies wenig.

In Berlin hatten die Wagner-Brüder noch mit ihrer Aufholjagd Erfolg, in London reichte es nicht mehr: Die Basketballer von Orlando Magic haben das zweite Spiel ihres Europa-Trips gegen die Memphis Grizzlies verloren.

In der O2-Arena am Canery Wharf unterlag das Team aus Florida mit 109:126 gegen starke Grizzlies, die damit Revanche für die 88:106-Niederlage drei Tage zuvor in Deutschland nahmen.

Moritz Wagner in London geschont

Welt- und Europameister Franz Wagner kam im zweiten Einsatz nach seiner Verletzungspause als bester der drei deutschen Magic-Profis auf 14 Punkte, blieb aber angesichts des großen Rückstands in der Schlussphase auf der Bank. Tristan da Silva erzielte vier Punkte, der frisch von seinem Kreuzbandriss genesene Moritz Wagner wurde diesmal geschont.