Diese Rückkehr sorgt für „Gänsehaut“

Moritz Thienen 16.01.2026 • 15:09 Uhr Die Heimkehr von Franz und Moritz Wagner verläuft sportlich erfolgreich. Es ist der Abschluss einer emotionalen und extrem anstrengenden Woche für die Brüder.

Wenige Minuten nach dem Sieg der Orlando Magic im ersten NBA-Spektakel auf deutschem Boden ging es in der Berliner Uber Arena so richtig ausgelassen zu. Wie nach jedem Sieg der Magic dröhnte es „Orlando Magic, oh, oh, oh, oooh“ aus den Boxen, dazu tanzte Moritz Wagner gemeinsam mit Tristan da Silva im Mittelkreis. Zuvor hatten sie sich über die Hallenmikrofone beim Publikum bedankt.

Das große Abenteuer NBA-Regular-Season-Game in Deutschland war geschafft, eine echte emotionale Achterbahnfahrt, wie Moritz Wagner auf der PK nach dem Spiel auf SPORT1-Nachfrage zugab: „Es war unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob diese Aufmerksamkeit, die wir bekommen, gesund ist. Ich freue mich dann auch, wenn das jetzt wieder etwas weniger wird.“

Anschließend holte der Weltmeister mit glänzenden Augen so richtig aus: „Was das hier bedeutet für den deutschen Basketball-Sport. Wir sind ja nur die Repräsentanten für die Orlando Magic. Wir hatten eine ausverkaufte Bude bei einem NBA-Spiel. Die Energie spürt man einfach von dieser Brand NBA. Ich bin ja selber deutscher Fan. Da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich das sehe.“

Beim Gedanken daran, dass er selbst ein Teil davon sein, spüre er „eine riesige emotionale Überforderung, so Wagner: “Deswegen freue ich mich, dass es die nächsten Wochen etwas ruhiger wird und ich das hoffentlich verdauen kann. Insgesamt ist es aber natürlich eine sehr positive und emotionale Geschichte für uns.“

NBA: Wagner-Heimkehr wird zur emotionalen Roadshow

In den Tagen vor dem Spiel hatten er und sein Bruder Franz ein unglaubliches Pensum abgespult. Neben zahlreichen Interviews nahmen sie sich auch die Zeit für Fan-Events in Berlin oder für einen Besuch bei ihrem Heimatverein ALBA Berlin, wo sie ein Jugendteam beim Training überraschten. Es wurde deutlich: Die beiden wollen ihrer Heimatstadt Berlin unbedingt etwas zurückgeben.

Und auch Berlin zahlte es seinen Helden zurück. Die Wagners wurden von den Fans empfangen und gefeiert wie Popstars. Bei den Fan-Events bildeten sich Hundert-Meter lange Schlangen. Besonders auch: Die Berliner Verkehrsbetriebe benannten als Hommage an ihre Helden die U-Bahn-Haltestelle Richard-Wagner-Platz kurzerhand in Moritz- und Franz-Wagner-Platz um.

„Das verstehen die Nicht-Berliner glaube ich nicht, was für eine Institution die BVG ist. Das ist schon eine der cooleren Auszeichnungen, die man bekommen kann. Da wird einem mulmig“, freute sich Moritz Wagner über diese besondere Ehre.

„Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen überfordert, was das angeht“, gab der Center zu und erklärte anschließend lachend: „Und ich meine, wir reden hier eigentlich nur über den öffentlichen Nahverkehr, aber es bedeutet eben etwas, auch weil es sinnbildlich für die Stadt ist. Wir kommen immer gerne nach Hause und geben auch gerne was zurück. Dass die Stadt uns da was zurückgibt und uns so mag, ist eine sehr tolle Erfahrung.“

Druck ist Wagners im Spiel anzumerken

Neben all den Ehrungen und Verpflichtungen stand für die Brüder aber eben auch eine sportliche Herausforderung an, die tatsächlich auch sehr wichtig war. Immerhin war das Duell gegen Memphis ein reguläres Ligaspiel.

In solch einem war das Scheinwerferlicht wohl selten so klar auf die beiden Hauptprotagonisten des Abends gerichtet wie am Donnerstag in Berlin. Und zwar nicht nur die Augen der Fans, sondern auch von zahlreichen Freunden und der Familie. Über 200 Tickets hatten Moritz und Franz besorgt.

Sich bei all diesem Trubel auf das Spiel zu konzentrieren, sei durchaus schwer gewesen, gab Franz Wagner nach dem Spiel zu: „Es war mental schon sehr viel in dieser Woche, auch sich nach der Verletzung für dieses Spiel zurückzukämpfen. Die Woche war schon sehr emotional, aber auch anstrengend, weil wir natürlich versucht haben, die Zeit hier so gut zu nutzen, wie es ging.“

Dementsprechend holprig starteten beide auch in das Spiel. Im ersten Viertel blieben die Brüder ohne Punkte, vergaben teils einfachste Versuche. Zur Halbzeit standen beide kombiniert bei fünf Pünktchen, und die Magic lagen zwischenzeitlich mit bis zu 20 Punkten zurück.

Wagners liefern nach Anlaufschwierigkeiten

Sollte Orlando ausgerechnet das Heimspiel der Wagners verlieren? Nein! Denn nach der Halbzeitpause zeigte sich das Team wie ausgewechselt. Und auch Franz und Moritz drückten dem Spiel endlich ihren Stempel auf.

Zunächst lieferte Moritz Mitte des dritten Viertels eine seiner typischen Energie-Shows. Erst verwandelte er nach einem schönen Spin-Move per Korbleger, inklusive anschließendem Trashtalk gegen seinen Gegenspieler, dann nahm er in der Defensive ein Offensive-Foul an - und heizte das Publikum an. Die Fans gehorchten, sprangen auf und feierten ihren Helden.

Im Schlussviertel lieferte dann Bruder Franz eine Show. Nach zuvor nur fünf Punkten übernahm er komplett, traf erst einen wichtigen Dreier aus der Ecke und legte zehn weitere Zähler nach. Mit 13 Punkten im letzten Durchgang entschied er die Partie. Es folgten lautstarke „MVP-Rufe“ von den Fans.

„Er hat heute in den wichtigen Momenten geliefert. Das ist einfach, wer er ist. Er ist ein Spieler für die großen Momente“, lobte ihn dafür Magic-Coach Jamahl Mosley.