Verletzung bremst NBA-Superstar aus

24.01.2026 • 08:53 Uhr Giannis Antetokounmpo beißt gegen die Denver Nuggets auf die Zähne. Doch nun fehlt der Superstar seinen Bucks wohl vorerst.

Die Milwaukee Bucks müssen offenbar vorerst ohne ihren Superstar Giannis Antetokounmpo auskommen. Der zweimalige MVP spielte beim 100:102 gegen die Denver Nuggets trotz einer Wadenverletzung aus dem ersten Viertel durch - und gab sich anschließend wenig optimistisch.

„Nach der MRT werden sie mir wahrscheinlich sagen, dass ich mir etwas gezerrt habe“, sagte Antetokounmpo, der in 32 Minuten auf 22 Punkte kam.

Antetokounmpo rechnet aber nun mit einer längeren Zwangspause. „Ich habe es fast das ganze Spiel über gespürt, wollte aber nicht aufhören. Ich werde hart daran arbeiten, zurückzukommen. Das wird wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März sein“, sagte der 31-Jährige.

Bucks-Coach Rivers sorgt sich um Antetokounmpo

Schon im vergangenen Dezember und in den NBA-Playoffs 2024 hatten den Griechen Wadenverletzungen ausgebremst.

„Diese Wade macht immer wieder Probleme, das ist besorgniserregend“, sagte Bucks-Coach Doc Rivers, vor allem mit Blick auf den Kampf um die Playoffs.

Antetokounmpo habe jedoch „darauf bestanden, weiterzuspielen. Mir persönlich gefiel nicht, was ich sah“, so Rivers.

