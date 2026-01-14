Wagner-Brüder wollen NBA-Welt Deutschland näherbringen

SID 14.01.2026 • 05:40 Uhr Das NBA-Gastspiel in Berlin rückt näher. Die Brüder Franz und Moritz Wagner erhoffen sich positive Effekte für den deutschen Basketball.

Franz und Moritz Wagner hoffen durch das NBA-Gastspiel in Berlin auf positive Effekte für den deutschen Basketball. „Es ist das Ziel dieses Trips, dies allen, die in Deutschland und Berlin wohnen, etwas näherzubringen. Früher hat sich die NBA-Welt mal weit weg angefühlt. Es ist Moritz’ und mein Ziel, diesen Weg für die nächste Generation etwas klarer erscheinen zu lassen“, sagte Franz Wagner.

Die Brüder treffen am Donnerstag in ihrer Heimatstadt mit Orlando Magic (20.00 Uhr) im ersten Regular-Season-Spiel der NBA auf deutschem Boden auf die Memphis Grizzlies. Durch die Präsenz auf dem deutschen Markt wolle er dem Nachwuchs eine „Blaupause“ für einen möglichen Weg in die NBA aufzeigen, so Wagner: „Ich hoffe, dass viele Jungs und Mädchen einschalten werden und das Spiel schauen.“

Wagner warnt vor überzogenen Erwartungen

Moritz Wagner betonte derweil, dass es ihm viel bedeute, am Wachstum des Basketballs in Deutschland teilzuhaben. „Franz und ich fühlen uns sehr dankbar, dass wir Teil einer Welle von jungen deutschen Spielern sein dürfen, die im Sport etwas erreicht haben. Das ist für einen Sportler etwas ganz Besonderes, wenn man merkt, dass es einen Effekt gibt, der über das Individuelle hinausgeht“, sagte der Center, der an der Seite seines Bruders 2023 Weltmeister geworden war.

Gleichzeitig warnte der 28-Jährige vor überzogenen Erwartungen und Vergleichen mit dem deutschen Nationalsport Fußball. Vielmehr gelte es, die Errungenschaften im Basketball wertzuschätzen.