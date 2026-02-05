NBA: Entscheidung um Superstar gefallen

Johannes Vehren 05.02.2026 • 18:47 Uhr Lange Zeit wurde NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Kurz vor der Trade-Deadline ist eine Entscheidung gefallen.

Giannis Antetokounmpo bleibt bei den Milwaukee Bucks! Wie NBA-Insider Shams Charania am Donnerstagabend berichtet hat, wird es zu keinem Trade des Superstars kommen.

Seit einiger Zeit gab es Gerüchte darüber, dass der Grieche wechselwillig sei und sich einen Neustart vorstellen könnte. Für die Suche nach einem Tradepartner hätten die Bucks bis Donnerstagabend 21 Uhr MESZ Zeit gehabt, dann ist die Trade-Deadline in der NBA.

NBA: Golden State Warriors fädeln Deal ein

Unter Berufung auf eigene Quellen schrieb der ESPN-Reporter: „Die Milwaukee Bucks haben anderen Teams signalisiert, dass sie Giannis Antetokounmpo bis zum Ende der Transferfrist behalten und andere Transfers tätigen werden.“

Zuletzt galten die Golden State Warriors als heißester Kandidat für einen Trade. Doch der Ex-Champion fädelte am Mittwochabend einen Deal für Kristaps Porzingis von den Atlanta Hawks ein, wonach sie nicht mehr für einen Antetokounmpo-Transfer infrage kamen.

Antetokounmpo-Zukunft wird im Sommer ein Thema bleiben

Dennoch soll der Grieche weiterhin Wechselabsichten haben, weshalb die NBA-Teams wieder im kommenden Sommer um ihn buhlen können.