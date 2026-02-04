NBA: Für ihn wurde Doncic geopfert - jetzt ist er weg

Maximilian Huber 04.02.2026 • 20:02 Uhr Der einst für Luka Doncic getradete NBA-Star Anthony Davis wird aus Dallas weggeschickt. Der US-Amerikaner wechselt nach Washington.

Paukenschlag um die Dallas Mavericks: Wie NBA-Insider Shams Charania am Mittwochabend berichtet, geben die Texaner ihren Star Anthony Davis ab und traden den Big Man nach Washington.

Der zehnmalige All-Star wechselt gemeinsam mit Jaden Hardy, D‘Angelo Russell und Dante Exum zu den Washington Wizards. Im Gegenzug kommen Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III sowie zwei Erstrundenpicks und drei Zweitrundenpicks nach Dallas.

NBA: Davis kam für Doncic - und ist schon wieder weg

Besonders brisant: Davis kam erst vor ziemlich genau einem Jahr per Monster-Trade für Superstar Luka Doncic aus Los Angeles zu den Mavericks - und muss die Franchise nun schon wieder verlassen.