NBA: Allstar-Konkurrenz für Dennis Schröder! Harden-Trade perfekt

SID 05.02.2026 • 05:38 Uhr Dennis Schröder bekommt Allstar-Konkurrenz: James Harden wird bei den Cavaliers Teamkollege vom deutschen Welt- und Europameister.

Nach Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Cleveland Cavaliers kurz vor dem Ende der NBA-Transferperiode auch den elfmaligen Allstar James Harden geholt.

Der 36-Jährige wechselt von den Los Angeles Clippers zum Team aus der Eastern Conference, das gaben beide Klubs am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Das Fenster für Transfers schließt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga am Donnerstag.

Die Cavs hatten Schröder am Sonntag im Rahmen eines Deals zwischen drei Teams verpflichtet, der Welt- und Europameister kam von den Sacramento Kings.

Für Schröder ist es das bereits elfte NBA-Team seiner Karriere, auch „The Beard“ Harden ist gut rumgekommen. Der Olympiasieger von London 2012 spielte vor seinem Engagement in Los Angeles für Oklahoma City Thunder, die Houston Rockets, die Brooklyn Nets und die Philadelphia 76ers. Auch Schröder stand einst bei OKC, Houston und Brooklyn unter Vertrag.

Harden: „Habe noch nie einen Titel gewonnen“

Für Harden, wie Schröder ein Guard, gaben die Cavaliers Darius Garland und einen Zweitrunden-Pick für den diesjährigen Draft ab. „Ich wollte ihnen die Chance geben, sich neu aufzustellen und Draft-Picks zu bekommen“, sagte Harden ESPN bezüglich der Clippers: „So sehr ich auch in L.A. bleiben und es versuchen wollte, ich habe noch nie einen Titel gewonnen. Als Basketball-Experte denke ich, dass wir jetzt etwas bessere Chancen haben.“