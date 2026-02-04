NBA: Hartenstein mit erstem Triple-Double im deutschen Duell

SID 04.02.2026 • 06:25 Uhr Isaiah Hartenstein setzt sich mit Oklahoma gegen Tristan da Silva und Moritz Wagner durch und glänzt dabei.

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat mit dem ersten Triple-Double seiner Karriere seinen deutschen NBA-Kollegen Moritz Wagner und Tristan da Silva den nächsten Dämpfer verpasst.

Hartenstein kam für Oklahoma City Thunder beim 128:92 gegen Orlando Magic in knapp 23 Minuten auf je zehn Rebounds und Assists sowie zwölf Punkte.

NBA: Franz Wagner fehlt Magic weiterhin

Während Meister Oklahoma nach dem zweiten Sieg in Folge trotz zwischenzeitlicher Rückschläge die Tabelle der Western Conference souverän anführt, präsentiert sich Orlando weiter wechselhaft.

Ohne den verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner (Knöchel) kassierten die Magic die zweite Pleite nacheinander, im Osten liegt das Team auf Platz acht. Da Silva kam in 25 Minuten lediglich auf drei Punkte, Moritz Wagner steuerte acht Zähler bei.

NBA: LeBron führt Lakers zum Sieg

Maximilian Kleber und die Los Angeles Lakers siegten derweil dank ihrer Superstars LeBron James und Luka Doncic. Beim 125:109 bei den Brooklyn Nets war James mit 25 Punkten bester Scorer der Partie, dicht gefolgt von Doncic (24). Kleber kam lediglich drei Minuten zum Einsatz.