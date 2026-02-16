NBA: LeBron James lässt seine Zukunft offen

SPORT1 16.02.2026 • 06:45 Uhr Beendet NBA-Superstar LeBron James nach der Saison seine Karriere? Der 41-Jährige lässt sich nicht in die Karten schauen.

LeBron James schreibt weiter Geschichte, bleibt aber rätselhaft, wenn es um seine Zukunft geht. Vor seinem 22. All-Star-Game sprach der vierfache MVP über ein mögliches Karriereende nach seiner rekordverdächtigen 23. NBA-Saison – und wich doch aus.

„Ich will einfach leben, das ist alles“, erklärte der 41-Jährige kurz und knapp. Ob er nach der aktuellen Saison Schluss macht oder doch noch einmal verlängert, ließ er offen: „Wenn ich es weiß, werdet ihr es erfahren. Im Moment habe ich keine Ahnung.“

Langfristig reizt James eine Rolle als Teilhaber eines NBA-Teams. Aktuell bleibt das jedoch Zukunftsmusik, wie er betonte: „Gerade bin ich komplett auf unsere Saison fokussiert.“

Nach 54 Partien stehen die Lakers bei einer Bilanz von 33 Siegen und 21 Niederlagen – Rang fünf im Westen. „Wenn wir gut spielen, sehen wir verdammt stark aus. Wenn nicht, sieht es ekelhaft aus“, analysierte James gewohnt schonungslos.

James: „Das Wichtigste für unser Team ist Gesundheit“

Größtes Sorgenkind bleibt die Fitness. James hat in dieser Saison wegen Verletzungen bereits 18 Spiele für die Lakers verpasst. Wenn er auf der Platte steht, ist er aber noch immer zu herausragenden Leistungen imstande: Zuletzt wurde er mit 41 Jahren und 44 Tagen zum ältesten Profi der Ligageschichte, der in einem NBA-Spiel ein Triple-Double auflegte.

Mit Luka Doncic und Austin Reaves stand James in der aktuellen Saison aber erst in zehn Begegnungen gemeinsam auf dem Court. „Das Wichtigste für unser Team ist Gesundheit, deutlicher kann ich es nicht sagen“, betonte der Forward.