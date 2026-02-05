NBA: Paul findet neues Team – aber für wie lange?

SPORT1 05.02.2026 • 14:34 Uhr Chris Paul wechselt nach Toronto. Ob der 40-Jährige dauerhaft bei den Raptors bleibt, ist allerdings noch offen.

Die Los Angeles Clippers, die Brooklyn Nets und die Toronto Raptors haben einen spektakulären Drei-Team-Trade abgeschlossen. Laut Informationen von ESPN wechselt Chris Paul zu den Raptors, während Brooklyn Ochai Agbaji, einen Zweitrunden-Pick 2032 der Kanadier sowie etwas Geld erhält.

Somit räumen die Clippers einen Platz im Kader frei und sparen sieben Millionen Dollar Luxury Tax. Toronto rutscht aus der Steuer, Brooklyn erhält einen zusätzlichen Draft-Asset und kann Agbajis Gehalt durch das Geld aus Kanada decken.

Der zwölfmalige All-Star muss dennoch nicht in den Flieger steigen. ESPN zufolge verlangt Toronto kein Erscheinen und prüft, Paul noch vor der Trade-Deadline weiterzureichen. Diese endet am Donnerstagabend um 21 Uhr deutscher Zeit. Für den 38-Jährigen wäre es bereits das dritte Team innerhalb von zwei Monaten.

Paul beendet NBA-Karriere nach der Saison

Paul und die Clippers hatten sich Anfang Dezember überraschend getrennt. „Alles hat seine Zeit“, schrieb der Guard damals um drei Uhr morgens in einer Instagram-Story. Schon Wochen zuvor soll Funkstille zwischen ihm und Head Coach Ty Lue geherrscht haben.