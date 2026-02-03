Schröder über Trade: "Wusste, dass es passiert"

SID 03.02.2026 • 08:01 Uhr Dennis Schröder spricht über seine neue Herausforderung bei den Cleveland Cavaliers. Der Trade sei für ihn „nicht überraschend“ gewesen.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder freut sich auf die Herausforderung bei den Cleveland Cavaliers und hat den Fans des NBA-Teams „110 Prozent Einsatz in jedem Spiel“ versprochen.

„Ich setze das Team immer an die erste Stelle, und wenn etwas gesagt werden muss, werde ich es sagen. Ich habe nie Angst vor dem Moment“, betonte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in einem Instagram-Video. Er sprach von „Dog-Mentality“, die unter anderem für besondere Entschlossenheit und Arbeitswillen steht.

NBA: Schröder ordnet seinen Trade ein

Der 32-Jährige war von den Sacramento Kings zu den Cavaliers transferiert worden, zum elften Mal in seiner NBA-Karriere wechselt Schröder das Team. „Ich wusste, dass es passiert“, sagte Schröder. Er habe das Gerede von außen wahrgenommen, daher „war der Wechsel nicht überraschend“, betonte er.