83 Punkte! Ein NBA-Abend für die Ewigkeit

SID 11.03.2026 • 06:13 Uhr Bam Adebayo ist an einem denkwürdigen Abend in der NBA nicht aufzuhalten - und liefert eine Punkteausbeute für die Ewigkeit.

Basketball-Star Bam Adebayo hat in der NBA mit einer Leistung für die Geschichtsbücher aufhorchen lassen. Der 28 Jahre alte Center der Miami Heat erzielte beim 150:129 gegen die Washington Wizards sensationelle 83 Punkte und sorgte für die zweitbeste Punktausbeute der NBA-Geschichte.

Adebayo übertraf die 81 Punkte, die der verstorbene Kobe Bryant 2006 für die Los Angeles Lakers gegen Toronto erzielt hatte. Adebayos Leistung wird nur von Wilt Chamberlains legendären 100 Punkten gegen die New York Knicks im Jahr 1962 übertroffen.

NBA: Adebayo mit Freiwurf-Rekord

Adebayo verwandelte 20 seiner 43 Versuche aus dem Feld, sieben von 22 Versuchen aus der Distanz und 36 seiner 43 Freiwürfe. Sowohl Adebayos verwandelte Freiwürfe als auch seine Versuche stellten neue NBA-Rekorde auf.

„Mann, ich wünschte, ich könnte das zweimal erleben“, sagte Adebayo nach seinem Gala-Auftritt, „es sind Wilt, ich und dann Kobe – das klingt verrückt.“

Im Moment des Erfolges schossen ihm Gedanken in den Kopf, wie wohl sein Kindheitsidol Bryant, der 2020 bei einem Hubschrauberabsturz in Los Angeles ums Leben kam, auf die Leistung reagiert hätte: „Ich frage mich, was er sagen würde? Er würde wahrscheinlich sagen: ‚Mach das noch einmal.‘ Es ist einfach ein surrealer Moment, in der Gesellschaft mit jemandem zu sein, den man als Kind verehrt hat.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Adebayo schon zur Halbzeit bei 43 Punkten

Den Grundstein für seinen Erfolg hatte Adebayo im ersten Viertel (31 Punkte) gelegt. Zur Halbzeit stand er bei 43 Punkten, nach der Pause erhöhte er seine Bilanz auf 62 Punkte zum Ende des dritten Viertels. Mit zwei Freiwürfen zog Adebayo im Schlussviertel mit Bryant gleich, mit zwei weiteren Freiwürfen etwas mehr als eine Minute vor Spielende schob er sich an der Lakers-Ikone vorbei.

Adebayo wurde daraufhin ausgewechselt - und von den Fans im Kaseya Center mit frenetischem Applaus gefeiert. Miami-Headcoach Erik Spoelstra sprach von einem „absolut surrealen Abend“. Man habe im Verlauf des Abends den Spielplan verworfen und versucht, Adebayo zur historischen Punktzahl zu verhelfen.