NBA-Skandal: Bulls feuern Jaden Ivey nach Homo-Hetze

SID 31.03.2026 • 06:09 Uhr Jaden Ivey kritisierte die NBA für den Einsatz für die LGBTQ-Community. Chicago reagiert entschieden.

Die Chicago Bulls haben Guard Jaden Ivey nach homophoben Äußerungen mit sofortiger Wirkung entlassen.

Der Klub begründete seine Entscheidung mit dem „mannschaftsschädigendem Verhalten“, das Ivey durch seine Kritik an der NBA gezeigt habe. Der 24-Jährige war erst vor zwei Monaten aus Detroit nach Chicago getradet worden, nur vier Mal lief er für die Bulls auf.

Ivey kritisiert NBA und Kirche

In einem Live-Video bei Instagram hatte Ivey die NBA dafür kritisiert, den „Pride Month“ offensiv zu promoten. Den Einsatz der Liga für die LGBTQ-Community nannte er „unrechtmäßig“. Auch die katholische Kirche nahm sich Ivey in einem Video vor. Der Katholizismus sei „eine falsche Religion“, sagte der Basketballer, „nicht die wahre Lehre von Jesus Christus“.

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