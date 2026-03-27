Deutsche NBA-Stars weiter im Playoff-Rennen

SID 27.03.2026 • 06:07 Uhr Der Kampf um die Playoffs spitzt sich zu. Die beiden Deutschen Tristan da Silva und Moritz Wagner setzen mit den Orlando Magic ein wichtiges Zeichen.

Die deutschen Nationalspieler Tristan da Silva und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic im spannenden Playoff-Rennen der NBA einen Pflichtsieg eingefahren. Die zuletzt kriselnden Magic bezwangen Kellerkind Sacramento Kings mit 121:117 und feierten nach sechs Niederlagen in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis.

Da Silva überzeugte als Starter mit 18 Punkten, zwei Rebounds und zwei Assists, Wagner kam in seinen knapp fünf Einsatzminuten auf einen Rebound.

Magic wahren ihre Playoff-Hoffnung

Orlando verkürzte als Zehntplatzierter im Osten den Rückstand auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Meisterrunde sichern, auf zwei Siege. Der Vorsprung auf Rang elf beträgt bereits neun Siege, die Plätze sieben bis zehn müssen den Umweg über die ungeliebten Playins nehmen.

Franz Wagner fehlt weiterhin verletzt, Co-Star Paolo Banchero war gegen die Kings mit 30 Zählern bester Punktesammler. Sacramento hat als Letzter im Westen keine Chance mehr auf die Postseason.