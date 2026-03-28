Doncic droht Sperre nach Gala: Dämpfer im MVP-Rennen

SPORT1 28.03.2026 • 09:53 Uhr Luka Doncic kassiert sein 16. Technical Foul – und steht vor einer automatischen Sperre gegen Washington. Im MVP-Rennen muss der Slowene somit einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Luka Doncic hat beim 116:99 der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets sportlich einmal mehr geglänzt – und sich dennoch selbst in Bedrängnis gebracht.

Der Superstar kassierte sein 16. Technical Foul der Saison und steht damit vor einer automatischen Ein-Spiel-Sperre.

Doppel-Tech nach Gerangel

Mit 5:12 Minuten auf der Uhr im dritten Viertel geriet die Partie kurzzeitig in den Hintergrund. Nach einem Offensivfoul von Doncic kam es zu einem Gerangel mit Nets-Forward Ziaire Williams. Die Videoreview zeigte, wie Doncic seinen Gegenspieler wegschob, Williams revanchierte sich mit einer Schlagbewegung in Richtung Gesicht. Crew Chief Sean Wright verhängte ein Double-Technical.

Sollte die Liga die Entscheidung nicht nachträglich kassieren, verpasst Doncic das Heimspiel gegen die Washington Wizards am Montag. Die NBA sieht ab 16 Technical Fouls eine automatische Sperre vor. Erst am vergangenen Wochenende war eine ähnliche Situation nach Einspruch der Lakers zurückgenommen worden.

Sportlich in MVP-Form

Brisant: Ausgerechnet in einer Phase, in der Doncic im MVP-Rennen mächtig Druck macht, droht die Zwangspause. Gegen Brooklyn legte er 41 Punkte, acht Rebounds und drei Assists auf. In den vergangenen elf Spielen kommt der Slowene auf 39,5 Punkte im Schnitt bei 48 Prozent aus dem Feld, dazu 8,1 Rebounds, 7,3 Assists und 2,5 Steals – die Lakers gewannen zehn dieser elf Partien.