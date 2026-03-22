Historischer Abend für LeBron James

SPORT1 22.03.2026 • 08:32 Uhr Die Lakers gewinnen dramatisch gegen Orlando. LeBron James erlebt einen ganz besonderen Abend.

LeBron James hat wieder einmal Geschichte geschrieben. Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie in der NBA auf neun Spiele ausgebaut – für James war der Abend historisch.

Beim 105:104-Erfolg bei den Orlando Magic traf Luke Kennard 0,6 Sekunden vor der Sirene den entscheidenden Dreier. LeBron James überbot mit seinem 1612. Regular-Season-Spiel den Allzeitrekord von Robert Parish.

„Ich wusste, dass ich den Rekord brechen werde, sobald ich das Spielfeld betrete und das Spiel beginnt – und das ist schon ziemlich cool“, sagte James anschließend.

Kennard trifft den Gamewinner

Die Szene des Abends gehörte einem Neuzugang. Beim Stand von 104:102 für Orlando brachte Marcus Smart den Ball von der Baseline ins Spiel, fand Kennard – und der Guard verwandelte eiskalt zum Sieg der Lakers. „Als er den Ball gefangen und geworfen hat, wussten wir alle, dass er drin ist“, sagte Coach JJ Redick.

Jalen Suggs’ Verzweiflungswurf im Anschluss verfehlte sein Ziel, die Lakers stürmten aufs Parkett. LeBron hob Kennard bei der Jubeltraube sogar hoch. „Sie haben mich aus einem Grund geholt – um Würfe zu treffen. Das fühlt sich gut an“, erklärte Kennard, der erst im Februar per Trade nach L.A. gekommen war.

LeBron überholt Parish

Sporthistorisch stand aber LeBron James im Vordergrund. Mit Spiel Nummer 1612 zog er an Celtics-Legende Parish vorbei und ist nun alleiniger Spitzenreiter bei den absolvierten Hauptrunden-Partien. Gleich zu Beginn setzte er mit einem Steal gegen Desmond Bane und einem krachenden Tomahawk-Dunk ein Ausrufezeichen.

Seine Statline – zwölf Punkte (5/13 FG), sechs Rebounds, vier Assists, drei Steals – war wenig beeindruckend, doch in der Crunchtime gelang ihm ein wichtiges defensives Play. Bei 5,2 Sekunden auf der Uhr setzte er Paolo Banchero beim Einwurf massiv unter Druck, der Ball sprang ins Aus – nach Videoreview blieb der Call bestehen.