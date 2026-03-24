Horrorverletzung in der NBA

SPORT1 24.03.2026 • 23:19 Uhr Schock für die Golden State Warriors: Moses Moody reißt sich die Patellasehne und fällt lange aus.

Die Golden State Warriors müssen den nächsten bitteren Rückschlag verkraften. Flügelspieler Moses Moody hat sich die linke Patellasehne gerissen, das ergaben Untersuchungen am Dienstag.

Damit ist die Saison für den 23-Jährigen beendet. Die Operation ist für Donnerstag angesetzt, die Reha dürfte sich über Monate ziehen und wohl auch in die kommende Spielzeit hineinreichen.

Schockmoment in Dallas

Die Szene ereignete sich beim 137:131-Erfolg nach Overtime in Dallas. Eine Minute vor Schluss der Verlängerung riss Moody Mavericks-Rookie Cooper Flagg den Ball aus dem Dribbling, startete zum Fastbreak und setzte zum freien Transition-Dunk an. Beim Absprung knickte sein linkes Knie ohne Fremdeinwirkung weg. Moody griff sich sofort an das Bein und blieb unter dem Korb liegen, während das Spiel kurz weiterlief.

Erst nach der nächsten Unterbrechung eilten Mitspieler, Betreuer und Ärzte herbei. Moody wurde schließlich auf einer Trage aus der Halle gebracht. Draymond Green nahm ihn zuvor in den Arm. „Es ist brutal. Wir haben so lange darauf gewartet, dass er wieder gesund wird“, sagte Green bei ESPN Radio. „Moses ist ein Typ, der alles richtig macht.“

Starke Partie jäh beendet

Besonders bitter: Moody zeigte bei seinem Comeback eine seiner besten Saisonleistungen. Wegen einer Verstauchung des rechten Handgelenks hatte er die zehn Spiele zuvor verpasst. In Dallas stand er bei 23 Punkten und drei Steals – ehe der verhängnisvolle Schritt alles veränderte.

Trainer Steve Kerr fand deutliche Worte: „Mo ist ein großartiger Mensch, ein toller Teamkollege. Er arbeitet jeden Tag hart – und war brillant.“ Die endgültige Diagnose erhielt Moody nach einem MRT in San Francisco.

Warriors im Verletzungsstrudel