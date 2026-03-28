NBA: LeBron und Bronny James mit erstem Vater-Sohn-Assist

SID 28.03.2026 • 12:58 Uhr Die James-Familie schreibt erneut NBA-Geschichte. Diesmal sorgt Bronny für den besonderen Moment.

LeBron James zieht zwei Gegenspieler auf sich und sieht, wie frei sein Sohn steht. Ein Pass, Bronny James täuscht an, versenkt den Dreier – und schreibt damit Geschichte.

Der mittlerweile 41 Jahre alte Basketball-Superstar gab beim 116:99-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets als erster Vater der NBA-Geschichte seinem Sprössling einen direkten Assist.

LeBron: „Cooler Moment“

„Das war definitiv ein cooler Moment für uns und auch für die Familie“, sagte LeBron James mit Blick auf das Zuspiel im zweiten Viertel: „Ich nehme das nicht als selbstverständlich hin, sondern genieße einfach den Moment.“