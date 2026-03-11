NBA: Luka Doncic löst Verlobung auf - aus ernstem Grund

SPORT1 11.03.2026 • 19:59 Uhr Bei Luka Doncic wird sich in Zukunft einiges ändern. Der Basketball-Star trennt sich von seiner langjährigen Freundin und Verlobten. Grund dafür sollen die beiden Töchter sein.

Nach knapp zehn Jahren Beziehung hat Basketball-Star Luka Doncic die Verlobung mit Anamaria Goltes aufgelöst. Zudem streiten die beiden wohl vor Gericht um das Sorgerecht der beiden gemeinsamen Töchter.

In einer Mitteilung an ESPN erklärte der NBA-Star den Grund für die Trennung: „Ich liebe meine Töchter über alles und habe alles versucht, damit sie während der Saison bei mir in den USA sein können. Da dies nicht möglich war, habe ich kürzlich die schwierige Entscheidung getroffen, meine Verlobung zu beenden.“

Töchter sind Dreh- und Angelpunkt für Doncic

Für Doncic seien die beiden gemeinsamen Töchter und deren Wohl das Wichtigste neben seiner Basketball-Karriere: „Alles, was ich tue, geschieht für das Glück meiner Töchter – und ich werde immer dafür kämpfen, bei ihnen zu sein und ihnen das bestmögliche Leben zu bieten."

Die Ältere der beiden wurde im November 2023 in den USA geboren, als Doncic noch für die Dallas Mavericks auflief. Die kleine Schwester kam erst vor wenigen Monaten in Slowenien zur Welt. Der Basketball-Star reiste damals extra in die Heimat und verpasste zwei Spiele.