NBA-Klatsche: Magic gehen mit da Silva und Wagner unter

SID 30.03.2026 • 05:58 Uhr In Toronto kassieren die Magic die siebte Niederlage in den vergangenen acht Spielen. Die Playofs geraten außer Reichweite.

Orlando Magic hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut einen schweren Dämpfer erlitten. Dem Sieg über die Sacramento Kings, mit dem das Team aus Florida eine Serie von sechs Niederlagen in Serie beendet hatte, folgte ein deutliches 87:139 bei den Toronto Raptors. Die direkte Qualifikation für die Playoffs gerät damit außer Reichweite.

Im ersten Viertel hatte Orlando zunächst 18:11 in Führung gelegen, brach dann aber völlig ein. Tristan da Silva gelangen in 25 Minuten Spielzeit zwölf Punkte, Moritz Wagner kam in zwölf Minuten Spielzeit auf sieben Punkte und vier Rebounds. Mit 39 Siegen und 35 Niederlagen haben die Magic aber zumindest die Teilnahme an den Playins längst sicher.

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