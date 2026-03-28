Schröder führt Cavs zum 149:128-Sieg – Playoff-Boost vs. Heat

Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers einen wichtigen Sieg im Rennen um den direkten Einzug in die NBA-Playoffs gefeiert. Das Team des Nationalmannschaftskapitäns setzte sich 149:128 gegen Miami Heat durch. Schröder kam in fast 20 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und fünf Assists.
NBA: Siege für Schröder und Hartenstein
Cavs nahe am direkten Playoff-Ticket
In der Eastern Conference liegt Cleveland derzeit auf dem vierten Rang. Die Teilnahme an der Postseason hat das Team bereits sicher, doch nur die besten sechs Mannschaften müssen nicht den Umweg über die ungeliebten Playins nehmen. Der Sieg half zudem Orlando Magic: Das Team mit den Wagner-Brüdern Franz und Moritz sowie Tristan da Silva liegt dadurch weiterhin knapp vor Miami auf Platz neun.
Thunder-Sieg dank starker Hartenstein-Rebounds
Isaiah Hartenstein betrieb derweil mit Oklahoma City Thunder Wiedergutmachung. Nach der jüngsten Niederlage bei den Boston Celtics gewann der Titelverteidiger 131:113 gegen die Chicago Bulls, der deutsche Center erreichte sechs Punkte, 16 Rebounds und drei Assists. Der Spitzenreiter der Western Conference hat sein Ticket für die Playoffs bereits sicher.
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