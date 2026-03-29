NBA-Star Wembanyama lässt Bucks-Träume platzen

SID 29.03.2026 • 08:32 Uhr Die San Antonio Spurs begraben die letzten Hoffnungen der Milwaukee Bucks. Die Mannschaft um den französischen Topstar Victor Wembanyama mausert sich zu einem ernstzunehmenden Titelanwärter.

Die San Antonio Spurs bleiben in der NBA das Team der Stunde. Die Mannschaft um den französischen Basketball-Topstar Victor Wembanyama fuhr beim 127:95 bei den Milwaukee Bucks den achten Sieg in Serie ein und beendete damit die letzten Playoff-Hoffnungen der Gastgeber, die im sechsten Spiel nacheinander auf den verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo (Knie) verzichten mussten.

Während die Bucks erstmals seit 2016 in den Playoffs fehlen, bleiben die Spurs das Team mit der längsten Siegesserie der Liga und Spitzenreiter Oklahoma City Thunder als Zweiter im Westen auf den Fersen.

Wembanyama lässt Spurs von NBA-Titel träumen

56 Siege hat San Antonio auf dem Konto und damit nur zwei weniger als Isaiah Hartensteins Thunder. Seit Anfang Februar weist keine Mannschaft eine bessere Bilanz auf als die Spurs.

„Ich bin sehr stolz darauf“, sagte Wembanyama: „Das ist etwas, woran keiner von uns bis vor kurzem gewöhnt war. Es zeigt, wie viel Fortschritt wir gemacht haben. Ich liebe es.“ In seiner dritten Saison hat Wembanyama, der im Draft 2023 an erster Stelle ausgewählt worden war, die Spurs zu einem ernstzunehmenden Titelanwärter gemacht.