Orlando mit siebtem Sieg - Doncic entscheidet Overtime-Krimi

SID 15.03.2026 • 07:09 Uhr Tristan da Silva und Moritz Wagner feiern den nächsten Erfolg in der NBA. Luka Doncic führt die Lakers zu einem wichtigen Triumph.

Tristan da Silva und Moritz Wagner haben ihre Siegesserie mit Orlando Magic in der NBA fortgesetzt. Bei Miami Heat gewann das Team um die deutschen Basketball-Profis in der Nacht zum Sonntag mit 121:117 und fuhr den siebten Erfolg nacheinander ein. Durch den starken Lauf steht Orlando im Osten auf dem direkten Playoff-Rang fünf.

In Abwesenheit des weiterhin verletzten Franz Wagner (Knöchelverstauchung) legte Europameister da Silva als Starter elf Punkte und acht Rebounds auf, Weltmeister Moritz Wagner kam von der Bank auf sieben Zähler und vier Rebounds. Bester Werfer war Magic-Star Paolo Banchero mit 27 Punkten.

Einen großartigen Abend erwischte derweil auch Superstar Luka Doncic. Der Ausnahmekönner von den Los Angeles Lakers sicherte seiner Mannschaft einen 127:125-Erfolg nach Verlängerung im Topspiel gegen die Denver Nuggets. Eine halbe Sekunde vor Ende der Overtime traf Doncic den entscheidenden Fadeaway-Sprungwurf von der Baseline.