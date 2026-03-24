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Schockierende Verletzung überschattet Warriors-Krimi

Schock-Verletzung bei Warriors-Krimi

Die Warriors gewinnen in Dallas, doch Moses Moody muss nach Knieverletzung auf einer Trage vom Parkett.
NBA, Basketball Herren, USA Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors in San Francisco SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 28: Moses Moody (4) of Warriors in action against Marcus Smart (36) of Lakers during the NBA game 31 between Los Angeles Lakers and Golden State Warriors in San Francisco at Chase Center on February 28, 2026 in San Francisco, California, United States. Tayfun Coskun Anadolu California United States. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2026xAnadoluxTayfunxCoskunx
NBA, Basketball Herren, USA Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors in San Francisco SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 28: Moses Moody (4) of Warriors in action against Marcus Smart (36) of Lakers during the NBA game 31 between Los Angeles Lakers and Golden State Warriors in San Francisco at Chase Center on February 28, 2026 in San Francisco, California, United States. Tayfun Coskun Anadolu California United States. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2026xAnadoluxTayfunxCoskunx
© IMAGO/Anadolu Agency
SPORT1
Die Warriors gewinnen in Dallas, doch Moses Moody muss nach Knieverletzung auf einer Trage vom Parkett.

Der 137:131-Overtime-Sieg der Golden State Warriors bei den Dallas Mavericks ist von einer schlimmen Verletzung überschattet worden. Moses Moody knickte kurz vor Ende der Verlängerung ohne Gegnereinwirkung mit dem linken Knie weg, als er nach einem Steal zum scheinbar freien Dunk ansetzte.

Der 23-Jährige blieb mit einer offensichtlichen Verletzung unter dem Korb liegen und wurde schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht.

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Head Coach Steve Kerr erklärte, dass unmittelbar nach der Partie Röntgenaufnahmen angefertigt wurden. „Wir wissen noch nicht, was es ist, aber es sah schlimm aus“, sagte Kerr. Man hoffe auf das bestmögliche Szenario, „was auch immer das ist.“

Bitterer Moment nach starkem Auftritt

Moody hatte zuvor 23 Punkte und drei Steals abgeliefert und Dallas-Rookie Cooper Flagg Paroli geboten. Erst vor Kurzem war er nach einer Verstauchung des rechten Handgelenks und einer längeren Zwangspause zurückgekehrt.

Die Warriors sind vom Verletzungspech verfolgt. Jimmy Butler III riss sich am 19. Januar das rechte Kreuzband und fällt für die gesamte Saison aus. Auch Stephen Curry fehlt seit Wochen mit anhaltenden Problemen am rechten Knie, zuletzt wurde er im offiziellen Injury Report weiter mit einer Knieverletzung geführt.

Für Moody, der in seiner fünften NBA-Saison im Schnitt 11,9 Punkte erzielt und 49 von 60 Spielen startete, wäre eine längere Pause der nächste herbe Rückschlag. Er steht im ersten Jahr eines Dreijahresvertrags über 39 Millionen Dollar.

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