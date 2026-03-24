Schockierende Verletzung überschattet Warriors-Krimi

Der 137:131-Overtime-Sieg der Golden State Warriors bei den Dallas Mavericks ist von einer schlimmen Verletzung überschattet worden. Moses Moody knickte kurz vor Ende der Verlängerung ohne Gegnereinwirkung mit dem linken Knie weg, als er nach einem Steal zum scheinbar freien Dunk ansetzte.
Schock-Verletzung bei Warriors-Krimi
Der 23-Jährige blieb mit einer offensichtlichen Verletzung unter dem Korb liegen und wurde schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht.
Head Coach Steve Kerr erklärte, dass unmittelbar nach der Partie Röntgenaufnahmen angefertigt wurden. „Wir wissen noch nicht, was es ist, aber es sah schlimm aus“, sagte Kerr. Man hoffe auf das bestmögliche Szenario, „was auch immer das ist.“
Bitterer Moment nach starkem Auftritt
Moody hatte zuvor 23 Punkte und drei Steals abgeliefert und Dallas-Rookie Cooper Flagg Paroli geboten. Erst vor Kurzem war er nach einer Verstauchung des rechten Handgelenks und einer längeren Zwangspause zurückgekehrt.
Die Warriors sind vom Verletzungspech verfolgt. Jimmy Butler III riss sich am 19. Januar das rechte Kreuzband und fällt für die gesamte Saison aus. Auch Stephen Curry fehlt seit Wochen mit anhaltenden Problemen am rechten Knie, zuletzt wurde er im offiziellen Injury Report weiter mit einer Knieverletzung geführt.
Für Moody, der in seiner fünften NBA-Saison im Schnitt 11,9 Punkte erzielt und 49 von 60 Spielen startete, wäre eine längere Pause der nächste herbe Rückschlag. Er steht im ersten Jahr eines Dreijahresvertrags über 39 Millionen Dollar.
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