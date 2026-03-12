NBA: Schröder glaubt an Titelchance mit den Cavs

SID 12.03.2026 • 11:38 Uhr Dennis Schröder glaubt daran, mit seinem neuen Team um den NBA-Titel mitspielen zu können.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder glaubt fest daran, mit den Cleveland Cavaliers in der NBA um den Titel mitspielen zu können. „Wir haben Chancen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen zusammenkommen, uns als Team ein bisschen mehr finden und konsequenter sein“, sagte der Welt- und Europameister dem TV-Sender Sky: „Und gesund bleiben ist das Wichtigste. Wenn wir das machen, werden wir einen Long Run durch die Playoffs haben.“

Nach seinen Aussagen kassierten die Cavs dann in der Nacht zu Donnerstag einen kleineren Rückschlag. Gegen Orlando Magic mit dem starken Tristan da Silva (23 Punkte) und Moritz Wagner verlor das Schröder-Team 122:128.

Schröder nach Wechsel deutlich zufriedener

Nationalmannschaftskapitän Schröder erwischte nicht seinen besten Tag und blieb ohne Punkt. Als Vierter der Eastern Conference ist Cleveland aber weiter gut im Playoff-Rennen positioniert.