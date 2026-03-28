Schröder führt Cavs zum Sieg - Hartenstein glänzt

SID 28.03.2026 • 05:18 Uhr Für das Team von Dennis Schröder ist es ein wichtiger Erfolg im Rennen um die Playoffs.

Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers einen wichtigen Sieg im Rennen um den direkten Einzug in die NBA-Playoffs gefeiert.

Das Team des Nationalmannschaftskapitäns setzte sich 149:128 gegen Miami Heat durch. Schröder kam in fast 20 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und fünf Assists.

Cavs nahe am direkten Playoff-Ticket

In der Eastern Conference liegt Cleveland derzeit auf dem vierten Rang. Die Teilnahme an der Postseason hat das Team bereits sicher, doch nur die besten sechs Mannschaften müssen nicht den Umweg über die ungeliebten Playins nehmen.

Der Sieg half zudem Orlando Magic: Das Team mit den Wagner-Brüdern Franz und Moritz sowie Tristan da Silva liegt dadurch weiterhin knapp vor Miami auf Platz neun.

Thunder-Sieg dank starker Hartenstein-Rebounds