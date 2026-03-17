NBA: Deutsche enttäuschen bei Magic-Pleite

SID 17.03.2026 • 06:34 Uhr Nach sieben Siegen in Serie verliert das Team um Tristan da Silva und Moritz Wagner bei den Atlanta Hawks.

An einem Abend ohne Rhythmus trafen Tristan da Silva und Moritz Wagner wenig bis nichts, der Lauf der Orlando Magic ist vorbei.

Nach sieben Siegen in Serie musste sich das Basketballteam aus Florida in der Profiliga NBA bei den Atlanta Hawks mit 112:124 geschlagen geben und hat nun auch noch eine ganz schwierige Aufgabe zu lösen.

Magic-Stars enttäuschen

Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Champion Oklahoma City Thunder wollten die Würfe bei den Gästen aus Orlando einfach nicht fallen. Da Silva traf zwei von acht Versuchen aus dem Feld, Wagner drei von neun. Die beiden deutschen Nationalspieler kamen auf jeweils sieben Punkte.

Noch schlechter war die Quote bei Paolo Banchero (3 von 13), zusammen mit Desmond Bane (beide 18 Punkte) war der Starspieler aber dennoch Topscorer der Magic. Atlanta feierte derweil seinen zehnten Sieg in Folge.

„Wir waren in allen kleinen Dingen und Details des Spiels einen Schritt zu langsam“, sagte Trainer Jamahl Mosley. Mit 38 Siegen und 29 Niederlagen ist Orlando als Fünfter im Osten weiter auf Playoff-Kurs, doch gleich vier Teams lauern dicht dahinter. Die Toronto Raptors (38:29), die Miami Heat (38:30), die Hawks und die Philadelphia 76ers (beide 37:31).

Kerr mit 600. Hauptrundensieg

Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama (21 Punkte) gewannen 119:115 bei den Los Angeles Clippers und holten erstmals seit der Saison 2016/17 wieder 50 Saisonsiege.