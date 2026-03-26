Joel Embiid ist zurück – und mit ihm die Hoffnung der Philadelphia 76ers! Der MVP von 2023 stand beim Duell mit den Chicago Bulls wieder im Lineup und hat sein Team direkt zum 157:137-Sieg geführt.
Superstars brillieren bei Comeback
Der Center kam auf 28 Minuten Spielzeit, in der er 35 Punkte, sieben Assists und sechs Rebounds ablieferte. Vor seinem Comeback verpasste Embiid 13 Spiele in Folge wegen einer Zerrung im rechten Oblique. Die Blessur hatte er sich am 26. Februar beim 124:117 gegen Miami zugezogen.
Wichtige Verstärkung im Playoff-Rennen
Neben Embiid kehrte auch Paul George zurück. Der Forward hatte eine 25-Spiele-Sperre wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien der NBA abgesessen. In rund 26 Minuten kam er auf 28 Punkte, vier Assists und sechs Rebounds.
Für die Sixers (39:33) kommt das Comeback-Duo zur rechten Zeit: Als Siebter im Osten müssten sie aktuell ins Play-In-Turnier, der fünfte Platz ist nur eineinhalb Spiele entfernt.
Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail