Superstars brillieren bei Comeback

SPORT1 26.03.2026 • 11:24 Uhr Die Philadelphia 76ers feiern die Rückkehr ihrer Superstars Joel Embiid und Paul George. Die Hoffnung auf die Playoffs lebt.

Joel Embiid ist zurück – und mit ihm die Hoffnung der Philadelphia 76ers! Der MVP von 2023 stand beim Duell mit den Chicago Bulls wieder im Lineup und hat sein Team direkt zum 157:137-Sieg geführt.

Der Center kam auf 28 Minuten Spielzeit, in der er 35 Punkte, sieben Assists und sechs Rebounds ablieferte. Vor seinem Comeback verpasste Embiid 13 Spiele in Folge wegen einer Zerrung im rechten Oblique. Die Blessur hatte er sich am 26. Februar beim 124:117 gegen Miami zugezogen.

Wichtige Verstärkung im Playoff-Rennen

Neben Embiid kehrte auch Paul George zurück. Der Forward hatte eine 25-Spiele-Sperre wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien der NBA abgesessen. In rund 26 Minuten kam er auf 28 Punkte, vier Assists und sechs Rebounds.