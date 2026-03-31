Wembanyama-Gala: 41 Punkte! Spurs bauen Siegesserie weiter aus

SID 31.03.2026 • 06:52 Uhr Zehn Punkte und zehn Rebounds in nur achteinhalb Minuten: Das "Alien" Victor Wembanyama überragt alle und führt seine Spurs zum nächsten Sieg.

Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs mit einer Glanzleistung zum nächsten Sieg geführt. Der französische Basketball-Superstar überragte beim 129:114 seiner San Antonio Spurs gegen die Chicago Bulls mit 41 Punkten und 16 Rebounds.

Für die Spurs war es der neunte Sieg in Serie, kein anderes Team der NBA ist derzeit so lange ungeschlagen. Wembanyama, Spitzname „Alien“, war dabei nicht zu stoppen. Schon nach 8:31 Minuten hatte er zehn Punkte und zehn Rebounds gesammelt.

Schröder siegt mit Minimalstatistik

Weniger spektakulär, aber ebenfalls erfolgreich spielte Dennis Schröder. Der Weltmeister kam beim 122:113-Auswärtssieg seiner Cleveland Cavaliers bei den Utah Jazz auf drei Punkte, vier Rebounds und drei Assists.

Gilgeous-Alexander führt OKC zum Sieg

Bei Oklahoma City Thunder fehlte Isaiah Hartenstein, der Titelverteidiger gewann dennoch mit 114:110 nach Verlängerung gegen die Detroit Pistons. Spieler des Spieles war wie so oft Shai Gilgeous-Alexander. Der Kanadier erzielte 47 Punkte. OKC ist mit 60 Siegen bei nur 16 Niederlagen das beste Team der NBA.

Lakers siegen klar, Spurs bleiben dran