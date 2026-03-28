Doncic-Sperre: 16. T-Foul – Lakers-Star fehlt gegen Wizards

Kurze Zwangspause für Luka Doncic: Der Star der Los Angeles Lakers ist von der Basketball-Profiliga NBA für ein Spiel suspendiert worden, weil er sein 16. technisches Foul in der laufenden Saison begangen hatte.
Kurze Sperre für Doncic
Der Superstar der Los Angeles Lakers muss aussetzen, weil er zu viele technische Fouls begeht.
Doncic (l.) muss pausieren
© AFP/GETTY IMAGES /SID/Kevin Terrell
Sperre nach 16 technischen Fouls
Eine solche Sperre ist in den Regeln festgeschrieben, sobald ein Spieler oder Trainer 16 technische Fouls begeht.
Zwei weitere Fouls, nächste Sperre
Doncic drohen fortan weitere Sperren: Der Slowene würde für je zwei weitere technische Fouls, die er im restlichen Saisonverlauf erhält, ein weiteres Spiel aussetzen müssen.
Nur Zuschauer gegen die Wizards
Er wird beim Heimspiel gegen die Washington Wizards (Dienstag, 4.00 Uhr MESZ) nun zusehen.
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