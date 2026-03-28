Doncic-Sperre: 16. T-Foul – Lakers-Star fehlt gegen Wizards

SID 28.03.2026 • 23:58 Uhr Der Superstar der Los Angeles Lakers muss aussetzen, weil er zu viele technische Fouls begeht.

Kurze Zwangspause für Luka Doncic: Der Star der Los Angeles Lakers ist von der Basketball-Profiliga NBA für ein Spiel suspendiert worden, weil er sein 16. technisches Foul in der laufenden Saison begangen hatte.

Sperre nach 16 technischen Fouls

Eine solche Sperre ist in den Regeln festgeschrieben, sobald ein Spieler oder Trainer 16 technische Fouls begeht.

Zwei weitere Fouls, nächste Sperre

Doncic drohen fortan weitere Sperren: Der Slowene würde für je zwei weitere technische Fouls, die er im restlichen Saisonverlauf erhält, ein weiteres Spiel aussetzen müssen.

Nur Zuschauer gegen die Wizards