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Schock für 76ers: Embiid muss notoperiert – Playoff-Aus droht

Blinddarmentzündung: NBA-Star Embiid wird operiert

Der Starcenter könnte bis in die Playoffs hinein ausfallen.
Joel Embiid fällt vorerst aus
Joel Embiid fällt vorerst aus
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MITCHELL LEFF
SID
Der Starcenter könnte bis in die Playoffs hinein ausfallen.

NBA-Starcenter Joel Embiid von den Philadelphia 76ers ist am Donnerstag wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 32-Jährige müsse in Houston umgehend operiert werden, teilte das Team vor dem Spiel bei den Rockets beim Kurznachrichtendienst X mit.

Embiid droht Aus bis Playoffs

Der frühere MVP könnte bis in die Playoffs hinein ausfallen, sofern sich die 76ers qualifizieren. Derzeit ist das Team Achter im Osten, Embiid liegt mit 26,9 Punkten im Schnitt auf dem elften Platz der besten Scorer der Saison.

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