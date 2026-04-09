Schock für 76ers: Embiid muss notoperiert – Playoff-Aus droht

SID 09.04.2026 • 22:43 Uhr Der Starcenter könnte bis in die Playoffs hinein ausfallen.

NBA-Starcenter Joel Embiid von den Philadelphia 76ers ist am Donnerstag wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 32-Jährige müsse in Houston umgehend operiert werden, teilte das Team vor dem Spiel bei den Rockets beim Kurznachrichtendienst X mit.

Embiid droht Aus bis Playoffs