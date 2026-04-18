Cleveland siegt zum Auftakt - Nebenrolle für Schröder

SID 18.04.2026 • 21:54 Uhr Das Team des deutschen Weltmeisters schlägt die Toronto Raptors deutlich und geht in der Playoff-Serie in Führung.

Dennis Schröder in der Nebenrolle, die Cleveland Cavaliers ganz stark: Das Team des deutschen Welt- und Europameisters ist mit einem Offensivspektakel in die Playoffs der NBA gestartet.

Die Cavs setzten sich am Samstag im ersten Vergleich mit den Toronto Raptors 126:113 (61:54) durch und holten in der Best-of-seven-Serie den ersten von vier nötigen Siegen.

Schröder kam erneut von der Bank, fand aber nicht wirklich ins Spiel: In knapp 13 Minuten gelangen dem Nationalmannschaftskapitän zwei Punkte und zwei Assists, er traf nur einen seiner vier Versuche aus dem Feld.

Schröder als Backup kaum gefragt

Der Start für Cleveland konnte sich allerdings sehen lassen, die Serie gegen Toronto gilt als die offenste in der Eastern Conference: Die Cavaliers hatten die Hauptrunde auf Platz vier abschlossen, die Raptors wurden Fünfter. Am Samstag füllten Clevelands Ausnahmespieler Donovan Mitchell (32 Punkte) und James Harden (22) ihre Rollen glänzend aus, Schröder war als Backup kaum gefragt. In der Nacht auf Dienstag deutscher Zeit geht es mit einem weiteren Heimspiel weiter, es folgen zwei Duelle in Toronto.