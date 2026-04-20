NBA-Playoffs: Nowitzki schwärmt von Franz Wagners Magic-Coup

SID 20.04.2026 • 21:42 Uhr Deutschlands Basketball-Legende Dirk Nowitzki freut sich mit Franz Wagner und Co. über den Überraschungserfolg zum Playoff-Auftakt.

Basketball-Legende Dirk Nowitzki traut Franz Wagner mit Orlando Magic noch einiges in den NBA-Playoffs zu. „Dass er jetzt nach seiner Verletzungspause wieder in die Gänge kommt, freut mich für ihn. Auch, dass die Mannschaft jetzt wieder richtig gut spielt. Mit Detroit haben sie echt ein gutes Match-up für sich erwischt. Das wäre doch toll, wenn sie da noch ein paar Spiele stehlen könnten“, sagte Nowitzki am Montagabend in Berlin.

Orlando hatte in der Nacht zum Montag Spiel eins der ersten Runde beim Titelkandidaten Detroit Pistons mit 112:101 gewonnen. Wagner, der in der regulären Saison lange wegen einer Knöchelverstauchung ausgefallen war, sicherte den Erfolg mit einer starken Leistung im Schlussviertel, als er elf seiner 19 Punkte erzielte.

Nowitzki feiert Wagners Mega-Dunk ab

„Das konnte ich leider nicht sehen, da saß ich im Flieger“, sagte Nowitzki, der am Dienstag in der Hauptstadt in die Hall of Fame des Weltverbandes FIBA aufgenommen wird. Er freue sich jedoch „riesig für Franz“, so der NBA-Champion von 2011: „Er hat einen Riesendunk gehabt, habe ich gesehen.“