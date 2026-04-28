Erstes Geständnis im NBA-Glücksspielskandal

SID 28.04.2026 • 20:29 Uhr Das Urteil gegen den Ex-Profi Damon Jones wird für Januar 2027 erwartet.

Im spektakulären NBA-Glücksspielskandal um Wettbetrug und illegale Pokerrunden hat erstmals ein Angeklagter gestanden. Der frühere NBA-Profi und spätere Assistenztrainer Damon Jones bekannte sich am Dienstag vor einem Bundesgericht in Brooklyn in zwei Anhörungen schuldig, Insiderkenntnisse zum Nachteil von Sportwettenanbietern genutzt und persönliche Kontakte zur Besetzung von manipulierten Poker-Veranstaltungen genutzt zu haben.

Das Urteil gegen den 49-Jährigen, der zunächst alle Vorwürfe bestritten hatte, wird für Januar kommenden Jahres erwartet. „Wie seine Schuldbekenntnisse zeigen, hat Damon Jones seinen Ruhm und seine Verbindungen zum Profibasketball in eine vielschichtige kriminelle Wettoperation verwandelt“, erklärte US-Staatsanwalt Joseph Nocella nach Anhörungsende.

Jones drohen bis zu sechseinhalb Jahre Gefängnis

Die Höchststrafe für Wettbetrug liegt bei 27 Monaten Haft, wegen der mafiösen Poker-Machenschaften drohen Jones bis zu sechseinhalb Jahre Gefängnis. Aufgrund seiner Geständnisse darf Jones jedoch auf ein milderes Strafmaß hoffen.

Jones ist einer von bislang sechs Angeklagten. Zu den Beschuldigten gehört auch Terry Rozier von Miami Heat. Insgesamt sind rund 30 Personen in die Affäre verwickelt.

„Ich möchte mich aufrichtig beim Gericht, bei meiner Familie, meinen Kollegen und auch bei der NBA entschuldigen“, sagte Jones laut US-Medien während der ersten Anhörung.

Jones war bei den Cavaliers Teamkollege von LeBron James

Eine von elf NBA-Stationen für Jones in seiner Profilaufbahn waren zwischen 2005 und 2008 die Cleveland Cavaliers. Dabei spielte Jones an der Seite von Superstar LeBron James. Den Kontakt zu dem US-Idol setzte Jones später auch ein, um Buchmacher durch seine Informationen etwa über Verletzungen zu hintergehen.