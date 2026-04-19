Rätselraten um NBA-Superstar Durant

SPORT1 19.04.2026 • 18:06 Uhr Kevin Durant fehlt im ersten Spiel der NBA-Playoffs. Noch kurz vor dem Spiel wirft er normal Bälle auf dem Feld. Das sorgt für Verwirrung.

Kein Durant, kein Sieg: So einfach war die Rechnung für die Houston Rockets zum Auftakt der NBA-Playoffs bei der 98:107-Niederlage bei den Los Angeles Lakers.

Der Superstar, der die Rockets in dieser Saison mit durchschnittlich 26 Punkten, 5,5 Rebounds und 4,8 Assists in die Playoffs führte, fiel überraschend und erst kurzfristig vor dem Auftaktduell in Los Angeles aus.

Coach Ime Udoka hatte erst unmittelbar vorab bekannt gegeben, dass Durant Spiel eins wegen einer Prellung im rechten Knie, die er sich am Mittwoch im Training zugezogen hatte, verpassen werde.

„Er hat sich im Training das Knie gestoßen. Hoffentlich ist es nur eine Sache, wegen der er ein Spiel verpasst. Er hat es vorhin getestet und sich nicht gut genug gefühlt“, hatte der Rockets-Trainer erklärt.

NBA: Durants Fehlen sorgt bei Fans für Fragezeichen

Speziell der Umstand, dass Durant sich vor dem Spiel normal auf dem Feld aufgewärmt hatte, anschließend dann aber nicht spielte, sorgte für Verwirrung bei vielen NBA-Fans.

In den sozialen Medien hatte es zahlreiche Videos von Durants Warmup gegeben. Dabei sahen die Bewegungen des 37-Jährigen eigentlich ziemlich flüssig aus. Er wirkte, zumindest auf den ersten Blick, spielfähig. Dass der Superstar dann doch nicht auflief, verstanden viele Fans nicht.

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Udoka erklärte, dass Durant bereits nach dem Training am Mittwoch untersucht worden war. Die bildgebenden Untersuchungen hätten aber keine strukturellen Schäden ergeben. Dennoch sei die Region oberhalb der Kniescheibe im Bereich der Patellasehne „sehr empfindlich und schmerzhaft“. Entscheidend sei weniger die Schmerzgrenze als die eingeschränkte Beweglichkeit.

Rockets hoffen auf Durant-Rückkehr in Spiel zwei

„Er hat sich an einer unglücklichen Stelle verletzt. Wenn er ein normale Knieprellung hätte, könnte er das wohl irgendwie aushalten. Aber direkt über dem Knie, im Bereich der Patellasehne, ist Schmerztoleranz eine Sache, aber tatsächlich noch schwerwiegender ist die eingeschränkte Beweglichkeit“, erklärte der Trainer der Rockets.

Ob Durant in Spiel zwei wieder eingreifen kann, ist noch offen. Die zweite Begegnung in Los Angeles steigt in der Nacht auf Mittwoch. Dann ist die Verletzung knapp eine Woche her. Die Zuversicht bei den Rockets soll deshalb groß sein, dass ihr Superstar wieder zur Verfügung steht.

Auch Lakers stark ersatzgeschwächt

Houston ist übrigens nicht das einzige Team in der Serie, das Personalprobleme hat. Auch die Lakers agieren nicht in Bestbesetzung. Luka Doncic fällt mit einer Zerrung des linken Oberschenkelmuskels aus. Der Slowene hatte sich am 2. April gegen Oklahoma City verletzt und bereits die restlichen Spiele der regulären Saison verpasst.