Gegenwind für Lakers-Superstar nach Memphis-Attacke

SPORT1 04.04.2026 • 09:39 Uhr LeBron James pestet heftig gegen die US-Stadt Memphis und fordert einen Umzug der Grizzlies. Zwei NBA-Coaches reagieren auf die brisanten Aussagen.

LeBron James sorgt mit deutlichen Worten für Wirbel – und kassiert prompt Gegenwind aus der Liga. Nachdem der Lakers-Superstar die Memphis Grizzlies öffentlich zu einem Umzug nach Nashville aufgefordert hatte, verteidigten gleich zwei Head Coaches die Stadt und ihre Basketball-Kultur.

„Mit 41 Jahren im verdammten Hyatt-Hotel übernachten? Glaubt irgendjemand, ich hätte Lust auf den Scheiß, dass ich an irgendeinem x-beliebigen Donnerstag in Memphis sein muss?“ James nahm in einem am 2. April veröffentlichten Video des Formats „Bob Does Sports“ kein Blatt vor den Mund.

LeBron teilt in YouTube-Show aus

Mit Blick auf Auswärtsspiele in Tennessee sagte der 41-Jährige: „Ihr müsst umziehen … geht rüber nach Nashville.“

Er verwies auf die Attraktivität der Hauptstadt von Tennessee mit Vanderbilt University, NASCAR und einem NHL-Team und stellte sogar in den Raum, er hätte sich 2003 im Draft verweigert, wenn Memphis ihn an Position eins gepickt hätte.

Die Aussagen verbreiteten sich rasant und lösten eine hitzige Debatte aus.

Iisalo widerspricht klar

Grizzlies-Coach Tuomas Iisalo, in seiner zweiten Saison in Memphis und erstmals als Head Coach tätig, reagierte gelassen, aber bestimmt. Er habe eine „um 180 Grad andere Perspektive“ und die Stadt als „sehr warm und einladend“ kennengelernt.

Memphis verfüge über eine der leidenschaftlichsten Fanbases der NBA, die geschlossen hinter dem Team stehe.

Auch Raptors-Coach Darko Rajakovic, früher Assistant Coach in Memphis, stellte sich demonstrativ vor die Stadt. Ihn interessiere nicht, „was der Rest der Welt denkt“. Er liebe die Menschen und die Atmosphäre vor Ort.

Zeichen gesetzt abseits des Courts

Toronto nutzte den Aufenthalt zudem für einen Besuch im St. Jude Children’s Research Hospital.