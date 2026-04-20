NBA-MVP-Shortlist: SGA, Wembanyama, Jokic – Doncic raus!

SID 20.04.2026 • 10:07 Uhr Luka Doncic und Cade Cunningham haben es nicht auf die Shortlist geschafft.

Die Ausnahmeregelung in der NBA für Luka Doncic und Cade Cunningham war letztlich überflüssig, auf die Shortlist für die Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) haben es die Basketballstars nicht geschafft. Der Preis geht diesmal entweder an Vorjahressieger Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama oder Nikola Jokic.

NBA-Sonderregel für Doncic und Cunningham

Die Mindestanzahl an Einsätzen in der Hauptrunde (65) hatten Doncic (Los Angeles Lakers/64) und Cunningham (Detroit Pistons/63) nicht erreicht, waren von der Profiliga wegen „außergewöhnlicher Umstände“ aber doch in den Kandidatenkreis aufgenommen worden.

Gilgeous-Alexanders Titel-Triple im Vorjahr

Gilgeous-Alexander, Starspieler von Meister Oklahoma City Thunder, hatte sich im Vorjahr bei der Vergabe der Michael Jordan Trophy vor Jokic (Denver Nuggets) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) durchgesetzt. Zudem wurde der Kanadier MVP der Finals.

Superstars glänzen mit Punkte-Rekorden

„SGA“ erzielte in dieser Saison durchschnittlich über 30 Punkte pro Spiel. Wembanyama (22) war die treibende Kraft hinter dem ersten Playoff-Einzug der San Antonio Spurs seit 2019. Der Franzose erzielte durchschnittlich 25 Punkte pro Spiel – Karrierebestwert. Jokic gelang im Schnitt sogar ein Triple-Double (27,9 Punkte/12,8 Rebounds/10,8 Assists).

Trophäen-Gewinner erst in Playoffs