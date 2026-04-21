NBA: Bulls-Coach tritt zurück

Die Chicago Bulls aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen sich nach einem neuen Headcoach umsehen. Wie die Bulls am Dienstag mitteilten, wird Billy Donovan nicht für die kommende Saison zum Team zurückkehren.
NBA-Coach tritt zurück
„Nach einer Reihe tiefgehender und ausführlicher Gespräche mit dem Eigentümer habe ich entschieden, mich als Headcoach zurückzuziehen“, sagte Donovan, der eine Option auf Weiterbeschäftigung besessen hatte.
NBA: Bulls wollten mit Donovan weiterarbeiten
Bulls-Besitzer Jerry Reinsdorf erklärte, es habe „außer Frage gestanden“, dass die Franchise mit Donovan habe weiterarbeiten wollen.
Donovan (60) hatte die Bulls seit 2020 trainiert und in sechs Saisons nur einmal die Playoffs erreicht (2021/22, 1:4 in der ersten Runde gegen die Milwaukee Bucks). In der laufenden Saison war Chicago als Zwölfter im Osten klar am Playoff-Einzug gescheitert und befindet sich mitten im Neuaufbau.
Ihre sechs Meistertitel holten die Bulls zwischen 1991 und 1998 mit Michael Jordan.
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