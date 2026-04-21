NBA: Bulls-Coach tritt zurück

SID 21.04.2026 • 17:27 Uhr Die Chicago Bulls brauchen einen neuen Trainer. Der bisherige Headcoach Billy Donovan zieht sich zurück.

Die Chicago Bulls aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen sich nach einem neuen Headcoach umsehen. Wie die Bulls am Dienstag mitteilten, wird Billy Donovan nicht für die kommende Saison zum Team zurückkehren.

„Nach einer Reihe tiefgehender und ausführlicher Gespräche mit dem Eigentümer habe ich entschieden, mich als Headcoach zurückzuziehen“, sagte Donovan, der eine Option auf Weiterbeschäftigung besessen hatte.

NBA: Bulls wollten mit Donovan weiterarbeiten

Bulls-Besitzer Jerry Reinsdorf erklärte, es habe „außer Frage gestanden“, dass die Franchise mit Donovan habe weiterarbeiten wollen.

Donovan (60) hatte die Bulls seit 2020 trainiert und in sechs Saisons nur einmal die Playoffs erreicht (2021/22, 1:4 in der ersten Runde gegen die Milwaukee Bucks). In der laufenden Saison war Chicago als Zwölfter im Osten klar am Playoff-Einzug gescheitert und befindet sich mitten im Neuaufbau.