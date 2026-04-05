Curry vor NBA-Comeback: Warriors-Star gegen Rockets zurück

Basketball-Superstar Stephen Curry steht nach zweimonatiger Verletzungspause vor seiner NBA-Rückkehr.
Curry kehrt gegen Rockets zurück
Der 38 Jahre alte Point Guard der Golden State Warriors bestreitet am Sonntag gegen die Houston Rockets seine erste Partie seit dem 30. Januar. Das bestätigte Trainer Steve Kerr.
Curry kehrt zurück für Play-In
Curry hatte wegen eines Patellasehnenproblems am rechten Knie 27 Spiele sowie das All-Star-Game Mitte Februar verpasst. Nun soll er den Warriors bei noch fünf Hauptrundenpartien dabei helfen, einen Playin-Platz zu sichern.
Golden State belegt in der Western Conference (36 Siege, 41 Niederlagen) nur Platz zehn.
„Mir geht es gut, es war ein langer Prozess, aber ich bin froh, wieder fit zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder auf dem Niveau spielen kann, auf dem ich vor meiner Verletzung war. Ich bin voller Vorfreude“, sagte der viermalige NBA-Champion (2015, 2017, 2018, 2022) am Samstag nach dem Training.
Kerr setzt Hoffnungen auf Curry
Auch Trainer Steve Kerr erhofft sich viel von Currys Comeback. „Das Spiel läuft im Allgemeinen reibungsloser, wenn Steph auf dem Feld steht. Wir versuchen immer, unseren eigenen Basketballstil zu spielen, aber es wäre schön, wieder zu ihm zurückzufinden, falls er zurückkommt“, sagte Kerr.
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