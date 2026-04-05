Curry vor NBA-Comeback: Warriors-Star gegen Rockets zurück

SID 05.04.2026 • 16:37 Uhr Der Warriors-Star bestreitet am Sonntag gegen Houston seine erste NBA-Partie seit dem 30. Januar - nach 27 verpassten Spielen.

Basketball-Superstar Stephen Curry steht nach zweimonatiger Verletzungspause vor seiner NBA-Rückkehr.

Der 38 Jahre alte Point Guard der Golden State Warriors bestreitet am Sonntag gegen die Houston Rockets seine erste Partie seit dem 30. Januar. Das bestätigte Trainer Steve Kerr.

Curry kehrt zurück für Play-In

Curry hatte wegen eines Patellasehnenproblems am rechten Knie 27 Spiele sowie das All-Star-Game Mitte Februar verpasst. Nun soll er den Warriors bei noch fünf Hauptrundenpartien dabei helfen, einen Playin-Platz zu sichern.

Golden State belegt in der Western Conference (36 Siege, 41 Niederlagen) nur Platz zehn.

„Mir geht es gut, es war ein langer Prozess, aber ich bin froh, wieder fit zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder auf dem Niveau spielen kann, auf dem ich vor meiner Verletzung war. Ich bin voller Vorfreude“, sagte der viermalige NBA-Champion (2015, 2017, 2018, 2022) am Samstag nach dem Training.

Kerr setzt Hoffnungen auf Curry