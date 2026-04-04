NBA-Superstar Antetokounmpo pestet gegen eigene Franchise

SPORT1 04.04.2026 • 11:01 Uhr Wirbel um Giannis Antetokounmpo: Während der Grieche unbedingt auflaufen will, mauern die Milwaukee Bucks. Nun ermittelt sogar die NBA.

Superstar Giannis Antetokounmpo geht offenbar auf Konfrontationskurs mit seinen Milwaukee Bucks! Während der griechische Basketball-Nationalspieler unbedingt spielen will, stellen sich die Bucks quer und verhindern seinen Einsatz.

Nun hat die NBA sogar eine Untersuchung gegen das Team aus Milwaukee eingeleitet. Im Fokus steht der Umgang mit der Player Participation Policy sowie mögliche widersprüchliche Aussagen zum Gesundheitszustand von Antetokounmpo.

NBA: Giannis will spielen – Bucks blocken

Der 31-Jährige betont, er sei nach seiner Knieverletzung wieder einsatzbereit, werde jedoch vom Team nicht medizinisch freigegeben.

„Ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt“, zitiert The Athletic den Griechen. „Wenn also jemand kommt und mir sagt, ich solle nicht spielen oder nicht antreten, ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Ich weiß also nicht, wie es mit dieser Beziehung weitergehen soll.“

Die Franchise wiederum soll der Liga mitgeteilt haben, dass der Forward aktuell nicht spielfähig sei, dem widerspricht der „Greek Freak“ heftig.

„Ich bin verfügbar, aber ich bin nicht im Spiel. Ich bin bereit. Jetzt sofort“, sagte der 31-Jährige am Freitag vor der 101:133-Pleite gegen die Boston Celtics. „Ich weiß nicht, was hier gerade für ein Spiel gespielt wird, ich will einfach kein Teil davon sein.“

„Fühlt sich wie eine Ohrfeige an“

Seit der Überstreckung seines linken Knies am 15. März hat der zweimalige MVP nicht mehr gespielt und zuletzt sein zehntes Spiel in Folge verpasst.

Neben der Knieverletzung kämpfte er in dieser Saison bereits mit zwei Zerrungen in der Wade und einer Adduktorenverletzung. Insgesamt kam er nur auf 36 Einsätze – ein Karriere-Tief.

„Wenn mir jemand sagt, ich soll nicht spielen oder nicht konkurrieren, fühlt sich das wie eine Ohrfeige an“, stellte Antetokounmpo klar. Und fügte vielsagend hinzu: „Ich weiß nicht, wohin die Beziehung von hier aus geht.“

Doch damit nicht genug: „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler meines Kalibers das öffentlich gesagt hat: Ich will verdammt noch mal spielen. Also, wenn es eine Untersuchung geben muss, großartig. Es sollte eine geben. Ich weiß nicht. Es sollte eine geben. Bis wir etwas herausfinden.“

NBPA wittert Tanking

Brisant: Laut Berichten wollte Milwaukee Antetokounmpo für den Rest der Saison „shutdownen“, was dieser abgelehnt haben soll. Die Spielergewerkschaft NBPA kritisierte das Vorgehen scharf und verwies darauf, dass Anti-Tanking-Regeln nur so wirksam seien wie ihre Durchsetzung.

Die Liga hat inzwischen sowohl Antetokounmpo als auch die Bucks und die Teamärzte befragt. Die Player Participation Policy sieht Sanktionen vor, wenn gesunde Stars ohne ausreichende medizinische Grundlage geschont werden – 2024 wurden die Nets in einem ähnlichen Fall mit 100.000 Dollar bestraft.