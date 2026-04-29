NBA: Knicks und Hukporti mit Matchball

Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti steht mit den New York Knicks vor dem Sprung in die nächste Runde der NBA-Playoffs.
Knicks und Hukporti mit Matchball
Spiel fünf der Achtelfinalserie gegen die Atlanta Hawks gewannen die Knicks in der Nacht zum Mittwoch im Madison Square Garden mit 126:97. Hukporti kam in drei Minuten Spielzeit auf zwei Rebounds. New York führt nun insgesamt mit 3:2.
Wembanyama weiter – Embiid-Gala lässt 76ers hoffen
Superstar Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs machten derweil den Viertelfinaleinzug perfekt. Durch einen 114:95-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers im fünften Duell gewannen die Spurs die Serie insgesamt mit 4:1.
Wembanyama kam auf 17 Punkte und 14 Rebounds. Als Nächstes bekommt es San Antonio mit den Minnesota Timberwolves oder den Denver Nuggets zu tun.
Ein Ausscheiden verhinderten derweil zunächst die Philadelphia 76ers. Dank 33 Punkten von Starspieler Joel Embiid gab es in Spiel fünf bei den Boston Celtics einen 113:97-Sieg. Damit verkürzten die Sixers den Rückstand in der Serie auf 2:3.
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