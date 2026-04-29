NBA: Knicks und Hukporti mit Matchball

SID 29.04.2026 • 06:38 Uhr Ariel Hukporti feiert mit New York in Spiel fünf gegen Atlanta den nächsten Sieg - und steht vor dem Viertelfinal-Einzug. Während Joel Embiid die 76ers hoffen lässt, ziehen Victor Wembanyama und die Spurs in die nächste Runde ein.

Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti steht mit den New York Knicks vor dem Sprung in die nächste Runde der NBA-Playoffs.

Spiel fünf der Achtelfinalserie gegen die Atlanta Hawks gewannen die Knicks in der Nacht zum Mittwoch im Madison Square Garden mit 126:97. Hukporti kam in drei Minuten Spielzeit auf zwei Rebounds. New York führt nun insgesamt mit 3:2.

Wembanyama weiter – Embiid-Gala lässt 76ers hoffen

Superstar Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs machten derweil den Viertelfinaleinzug perfekt. Durch einen 114:95-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers im fünften Duell gewannen die Spurs die Serie insgesamt mit 4:1.

Wembanyama kam auf 17 Punkte und 14 Rebounds. Als Nächstes bekommt es San Antonio mit den Minnesota Timberwolves oder den Denver Nuggets zu tun.